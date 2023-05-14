أسعار الحج الاقتصادي 2023.. الأرخص في مصر

أعلنت غرفة شركات السياحة أسعار الحج الاقتصادي 2023، سواء المستوى البري أو الاقتصادي طيران، موضحة أنّ أسعار برامج الحج الاقتصادي تبدأ من 130 ألف جنيه دون تذكرة السفر، لافتة إلى أنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، منحت حجاج السياحة اختيارات لتحسين السكن بمكة المكرمة، وفقا لرغبة كل حاج.

أسعار الحج الاقتصادي 2023

وقال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أسعار الحج الاقتصادي 2023، أقل أسعار برامج حج في مصر، رغم جودة الخدمات التي يتم تقديمها لحجاج السياحة، موضحا أنّ أسعار الحج السياحي المستوى الاقتصادي بعد إضافة رسوم تحسين السكن بمكة المكرمة، جاءت على النحو التالي.

أسعار الحج الاقتصادي بعد إضافة رسوم تحسين السكن

- برنامج الحج «الاقتصادي والبري» تحسين فنادق 5 نجوم بـ142 ألفا و255 جنيها، دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري» تحسين فنادق 4 نجوم، السعر النهائي للبرنامج 139 ألفا و804 جنيهات، دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج «الاقتصادي والبري» تحسين فنادق 3 نجوم، السعر النهائي 136 ألفا و945 جنيها دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي «إقامة كاملة بمكة المكرمة»، الذي سيقيم به الحاج طوال إقامته بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم كثيرا، يبلغ سعره نحو 155 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

من جهتها، أكدت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ أسعار الحج الاقتصادي 2023 الذي تنفذه شركات السياحة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، هي الأرخص في مصر، وتشمل خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي فقط، مشددة على أنّ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وجّه بالاهتمام بحجاج البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من وزارة السياحة.