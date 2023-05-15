الأربعاء.. 63 ألف طالب يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستقبال 63 ألف و307 طالب وطالبة، لأداء امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2002-2023 في 338 لجنة امتحانية بـ 3 قطاعات، و194 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية، التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 مايو 2023م، وتنتهي يوم 22 مايو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تطهير وتقيم اللجان للشهادة الإعدادية

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطهير وتعقيم اللجان بصورة مستمرة، حفاظا على صحة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يسر.

وعقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية بكفر الشيخ، اجتماعا بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام، وجلال بايزنه رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومدحت إبراهيم مدير إدارة شؤون الطلبة، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ومديري الإدارات ووكلاء الإدارات.

تجهيز 388 لجنة بالشهادة الإعدادية

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان، اليوم الإثنين، إن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، يوم الأربعاء المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية، وأنه شدد على منع دخول المحمول للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة ،ولجان النظام والمراقبة، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.

توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات

وقال تعليم كفر الشيخ، إن وجه عدداً من التعليمات الهامة من شأنها ضبط العمل باللجان الامتحانية على رأسها المسئولية كاملة لمدير الإدارة التعليمية عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضحا الدعم الكامل من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام ،مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم، مؤكدا أنه تم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب وتجهيز اللجان.