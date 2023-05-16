بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة غدا.. والمحافظ يتفقد اللجان

تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي2022-2023 غدا الأربعاء، ومن المقرر قيام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتفقد مدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية لغات بنات، الكائنة في شارع جسر السويس ثم يليها مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات في شارع قصر الضيافة، للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، فهىي تبدأ غدا الأربعاء 17 مايو بامتحاني اللغة العربية والخط في الفترة من 9 صباحا وحتى 11:30 صباحا، ويوم الخميس الموافق 18 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرصباحا، وامتحان التربية الدينية من الحادية عشر والنصف إلى الواحدة ظهرا.

ويشهد الأسبوع المقبل، استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة، ويكون السبت الموافق 20 مايو امتحان الجبر والإحصاء من التاسعة حتى الحادية عشرصباحا، بالإضافة إلى امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الحادية عشر والنصف إلى الثانية عشر والنصف، ويوم الأحد الموافق 21 مايو امتحان اللغة الأجنبية من التاسعة حتى الحادية عشر، ويوم الاثنين الموافق 22 مايو امتحان الهندسة من التاسعة حتى الحادية، وامتحان مادة التربية الفنية من الحادية عشر والنصف حتى الواحدة ظهرا، ويوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان العلوم من التاسعة حتى 11 صباحا.

إجراءات خاصة بالامتحانات

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة على اتباع الإجراءات الخاصة بالامتحانات، وحظر وجود التليفون المحمول داخل اللجان، وتأمين الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات مع اتباع كل التعليمات الخاصة بعقد الإمتحانات داخل اللجان حفاظا على سلامة الطلاب وضمان راحتهم .