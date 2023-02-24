نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إخلاء «عزبة أبو قرن» قريبا

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه سيتم الانتهاء قريبا من اخلاء وإزالة عشوائيات عزبة أبو قرن بنطاق حي مصر القديمة حيث تم صرف تعويضات كبيرة لأصحاب الأملاك الخاصة، وخلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من الإخلاء والإزالة وذلك ضمن خطة تطوير المناطق غير الامنة والعشوائية لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأضافت نائب المحافظ لـ «الوطن»، أن المنطقة الجنوبية كان لها النصيب الأكبر من خطة إزالة العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة داخل مشروعات على أعلى مستوى من الخدمات والمرافق مثل الأسمرات والخيالة وروضة السيدة وغيرها من مشروعات الإسكان البديل.

وأوضحت أنه يتم العمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين القاهرة، وتكثيف الحملات بشكل مستمر لإزالة الإشغالات من الشوارع والعمل على مراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية والتفاعل المستمر مع شكاوى المواطنين.

صرف تعويضات لأصحاب الأملاك الخاصة

وأشارت نائب المحافظ إلى المتابعة المستمرة لأعمال الإزالة والإخلاء وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين وتذليل أي عقبات وايجاد حلول فورية لها ويتم المضي بخطوات سريعة في أعمال الإزالة للانتهاء في الموعد المحدد، كما شددت على توجيه الدعم والتعاون مع المواطنين مع صرف التعويضات اللازمة لأصحاب العقارات الجاري إزالتها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأشارت إلى أنه تم هدم 6 عقارات هدما كليا من أصل 22 عقار ملكية خاصة وهدم 5 عقارات أملاك دولة بالإضافة إلى إخلاء 6 عقارات وتعويض37 أسرة، تم اخلائهم من إجمالى 140 أسرة، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق الغير آمنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ويتم الانتهاء قريبا من إزالة أبو قرن تمهيدا لتطوير الموقع.