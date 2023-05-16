إصابة 3 أشخاص في انقلاب «توك توك» ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب مركبة «توك توك» بطريق «دشطوط دشاشة» دائرة مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لإجراء الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب «توك توك» في طريق دشطوط دشاشة

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد حادث انقلاب مركبة «توك توك» بطريق «دشطوط دشاشة» دائرة مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف.

ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إجلاء المصابين في الحادث إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللأزمة.

أسماء المصابين الثلاثة

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي 3 مصابين في الحادث وهم: علي . س مقيم قرية كوم النور بمركز سمسطا، ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وشعبان. س، 22 سنة، مقيم قرية الشنطور، مصاب كدمات وسحجات، و إسلام. س، 29 سنة، مقيم الشنطور، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وجرى تحرير محضر بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.