ضبط مدرسين حاولا تصوير ورقة الامتحان في الدقهلية

قال هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 رصدت اليوم حالة غش وتصوير ورقه الأسئلة من الطالب «م. أ.» بلجنة عمر بن الخطاب بكفر سنجاب، وأيضا حالة أخرى في مدرسة الشهيد على كامل بقرية برمبال في الإدارة التعلييمة بمنية النصر، من المدرس «م. ص.» والمدرس «م. م.» وتم استبعادهما وتحويل المخالفة للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

غرفة العمليات: عدم وجود أخطاء لغوية أو فنية بامتحان الهندسة

وأضاف عنتر، في بيان صحفي، أن غرفة العمليات لم يرد إليها أي شكاوى بشأن الإمتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية، وتم مراجعته فنيا من قبل لجنة محايدة من المعلمين، وأثبتت عدم وجود أخطاء لغوية أو فنية والورقة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

«شعبان» يتابع سير اللجان

وفي سياق متصل تابع ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لجان امتحان الشهادة الاعدادية الدقهلية سير اللجان الامتحانية ومحاسبة المقصرين والتصدى للغش بكافة سبله.

وأكد شعبان انتظام 99% من طلاب الشهادة الإعدادية، و93% حضور طلاب الشهادة الإعدادية المهنية باللجان ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الموعد المحدد

وأدى اليوم طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية امتحان الهندسة فترة أولى والتربية الفنية فترة ثانية، واطمأن وكيل الوزارة على إنتظام دخول الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الموعد المحدد له ولم ترد شكاوى من الامتحان.