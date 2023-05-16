تفاصيل لقاء وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد لبحث موقف المشروعات الزراعية

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع عُقِد بديوان عام الوزارة بحضور عددٍ من قيادات الوزارة.

دعم التوسع في زراعة التوت

وقال محافظ الوادي الجديد في بيان اليوم، إنه بحث مع وزير الزراعة بمقر مكتبه في وزارة الزراعة، سُبل التوسع في زراعات التوت ودعم مشروع إنتاج الحرير الطبيعي الذي يتم تنفيذه بالمحافظة؛ سعيًا للنهوض بهذا المشروع القومي الهام، بالإضافة لدعم المحطة البحثية الجاري إنشائها بمركز باريس، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة، وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل.

الاهتمام بالزراعة العضوية في الوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن اللقاء تضمن مناقشة مشروعات الزراعة العضوية، في ضوء حرص المحافظة على إقامة منطقة متكاملة للزراعات النظيفة اعتمادًا على الأسمدة العضوية التي تنتجها، مضيفا أنه استعرض جهود التوسع في إجراء التجارب البحثية المختلفة لاستنباط أصناف جديدة من سلالات القمح عالية الجودة والإنتاجية، بالإضافة لمناقشة سبل تشجيع الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة.