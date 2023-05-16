رابط تقديم تظلم شقق سكن كل المصريين 3.. اعرف التفاصيل

قررت وزارة الإسكان، مد فترة تلقي تظلمات سكن كل المصريين 3 حتى 25 مايو الجاري، وذلك وفقا لما كشفته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لذلك يتساءل البعض عن رابط تقديم تظلم شقق سكن كل المصريين 3.

وتتيح وزارة الإسكان، وفقا لما كشفت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفرصة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، وذلك حتى يوم الخميس 25 مايو 2023، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقى التظلمات، الخميس 18 مايو 2023.

مد فترة تظلمات شقق سكن لكل المصريين

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين في شقق سكن لكل المصريين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل والسن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

رابط تقديم تظلم شقق سكن كل المصريين 3

يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الضغط هـنا.

ويمكن تقديم تظلم بعد الدخول على الرابط أعلاه ثم إدخال رقمه القومي عبر الموقع والضغط على نتائج الفرز لمعرفة موقفه، ثم يقوم بالضغط على تقديم التظلم