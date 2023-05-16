مصرع طفل في تصادم دراجة نارية وسيارة بالوادي الجديد

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل في حادث

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، إثر مصرعه في حادث سير بالداخلة.

كردون أمني حول موقع الحادث

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وفرضت كردون أمني حول موقع الحادث، لإبعاد المواطنين حول جثة الطفل لحين وصول سيارة الإسعاف لنقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الداخلة، وتم التحفظ على قائد السيارة للتحقيق معه حول الواقعة.

وكشفت التحريات عن تصادم دراجة نارية وسيارة بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، ما أسفر عن مصرع الطفل محمد نصر درديري، 13 عامًا.

وجرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع قائد السيارة لكشف ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة الطفل الذي لقي مصرعه في الحادث.