جهود مكثفة لانتشال جثة صبي غرق في ترعة بالشرقية

لفظ صبي يبلغ من العمر 14 عاما أنفاسه الأخيرة جراء غرقه في ترعة طاروط بقرية أكياد التابعة للصالحية بمحافظة الشرقية، ويجري رجال الإنقاذ النهري البحث عنه لانتشال جثمانه.

غرق صبي أثناء لهوه في ترعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من الأهالي بغرق محمد حسن صلاح، 14 عاما، أثناء لهوه قرب الترعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته.

وتحرك فريق من الانقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية لموقع غرق الطفل بترعة طاروط بقرية أكياد بمحافظة الشرقية وذلك لانتشال جثمان الطفل ويجري البحث عنه.

البحث عن جثة الصبي الغريق

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة الواقعة، فيما يواصل فريق الإنقاذ النهري البحث عن جثة الطفل.