جامعة 6 أكتوبر تطلق فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب الرابع عشر غدا

تنظم جامعة 6 أكتوبر، غدا الأربعاء، ولمدة يومين، فعاليات الملتقى الرابع عشر للتوظيف والتدريب، بالحرم الجامعي، وبمشاركة عدد من المسؤولين، وممثلي كبرى الشركات العاملة في الصناعة والتدريب والتوظيف، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة.

تأهيل الخريجين لسوق العمل

وقال الدكتور أحمد زكي بدر، إن ملتقى التدريب والتوظيف السنوي للجامعة تتويج للأنشطة والفعاليات التي تتم على مدار العام الدراسي، من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى تأهيل الطالب والخريج لسوق العمل إقليمياً ودوليا، والتعريف الإلكتروني بفرص العمل والتدريب المتاحة للطلاب والخريجين.

فرص تدريب وتوظيف

وأكد الدكتور جمال سامي، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص والاشتراك في المسابقات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية، لتحقيق التميز والتفوق بما يسهم في تحقيق تفردهم الذاتي من ناحية، وخدمة المجتمع من ناحية أخرى، وإتاحة فرص التدريب الخارجي في إطار التبادل مع بعض الجامعات والمؤسسات الأجنبية، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة معها.

ويعد الملتقى حدثا سنويا كبيرا تتبناه الجامعة من منطلق دورها التعليمي والمجتمعي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب والخريجين للقاء كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والعالمية، لتيسير وتوفير التدريب والتوظيف.

ويرفع الملتقى هذا العام شعار دعم الصناعة وريادة الأعمال والابتكار، وعلى من يرغب في المشاركة من الطلاب أو الخريجين يرجى الضغط على الرابط التالي: https://forms.gle/wfv8G5DBR5Hgsc6y6.

فرصة كبيرة للشركات والمصانع

ويأتي يوم الملتقى في ختام الأنشطة، ليتيح الفرصة للشركات والمصانع والمؤسسات والهيئات المصرية والأجنبية، للمشاركة فيه بعرض مجال عملها واستقبال الطلاب والخريجين وملء الاستمارات الخاصة بالتدريب والتشغيل.