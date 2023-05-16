مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر بيئة خصبة للاستثمار السياحي

قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن البنية التحتية في مصر مجهزة ووفرت أماكن جديدة لجذب السياحة في الصعيد بالأقصر وأسوان وغيرها من المدن وشاهدنا ما حدث من تطوير للمتحف المصري الكبير.

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

وأضاف صبري، خلال جلسة وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله بلجنة السياحة بالحوار الوطني، أنّ الاستثمار في السياحة متعدد وكبير ومنها قطاع الفندقية الذي يعد قطاع ضخم للاستثمار، وفي مجال النقل السياحي بكل أشكاله، مثل النقل النهري، واليخوت والنقل البري وغيرها، ومجال التغذية، لأن هناك سياحًا يمكن أن يسافروا من دولة لدولة بسبب شهرتها ببعض الأكلات، ومصر دولة غنية ولها تراث عظيم وأكلات خاصة بها لا بد من استغلال ذلك، بجانب شركات السياحة نفسها، لأننا بحاجة لشركة تدير هذا الاستثمار.

الاستثمار السياحي

وأوضح أن مصر بيئة خصبة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى أنّه لا بد أن نبدا بالاستثمار في العنصر البشري، لأن لدينا معاهد وكليات للسياحة والفنادق لم تتوافر في بلد اخر، لأننا دولة سياحية بالأساس، ومقصد لكل دول العالم.