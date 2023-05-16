510 جنيهات خسائر الذهب في أسبوعين.. وتوقعات بمزيد من التراجع

فقد الذهب نحو 19% من قيمته خلال الـ18 يوما الماضية، حيث سجل الذهب عيار 21 اليوم في تعاملات الصباح اليوم نحو 2290 جنيها مقابل 2800 جنيه يوم الجمعة 28 أبريل الماضي، أي ما يعادل نحو 510 جنيهات.

ووفقا لما أعلنته «آي صاغة»، فإنّ السبب في تراجع أسعار الذهب هو تزايد عمليات البيع خلال الأيام الأخيرة، بعد أن اتخذت الجهات المسؤولة بالتعاون مع شعبة الذهب مجموعة من الإجراءات والمبادرات والمتمثلة في السماح بدخول واردات الذهب دون جمارك أو رسوم، إلى جانب مبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للحد من الطلب المتزايد على السبائك والعملات الذهبية، متوقعتا في تقريرها المزيد من التراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم فى مصر

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل كبير، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2290، اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في الصاغة، وعيار 24 الأكثر نقاءً فضلا عن تراجع عيار 18 وجاءت تفاصيل الأسعار كما يلي، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2627 جنيهًا للشراء، دون مصنعية، كما سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، سعر 2290 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 1963 جنيهًا، دون مصنعية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1527 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بيع بـ1309 جنيهات.

سعر جنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، إلى 18320 جنيها دون مصنعية أو ضريبة، وفيما يخص سعر الذهب عالميًا، جاءت الأونصة بسعر 2019 دولارًا أمريكيًا.