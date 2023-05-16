مواعيد الاعتذار عن انتدابات امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن بدء تلقي طلبات اعتذارات الملاحظين القانونية والمنتدبين لأعمال امتحانات الترم الثاني بالشهادة الإعدادية لمدة يومين، حيث تنطلق الامتحانات بالمحافظة يوم السبت المقبل 20 مايو.

مواعيد وشروط الاعتذارات

وبحسب إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فإن الاعتذارات تبدأ من مساء اليوم الثلاثاء لجميع الفئات المنتدبة لإدارات مراكز أسيوط والفتح وأبنوب وصدفا وأبوتيج، وذلك بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما تستقبل إدارة الامتحانات غدا الأربعاء 17 مايو، انتدابات جميع الفئات المنتدبة لإدارات مراكز الغنايم والبداري وساحل سليم ومنفلوط والقوصية وديروط من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين المجاورة لمديرية التربية والتعليم بمدينة أسيوط، على أن يراعى عدم التواجد في مقر اللجنة في غير الأوقات المعلنة تنظيما واحتراما للعمل.

اعتماد طلبات الاعتذار المطابقة للقانون

وأوضحت «تعليم أسيوط»، أنه على إدارة المدرسة عدم الموافقة أو اعتماد طلبات للندب تقدم للجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة لمن صدرت لهم طلبات ندب من الإدارة، وعدم اعتماد أي طلبات اعتذار غير مطابقة للحالات القانونية، وعدم رفع أي أي اعتذار غير قانوني إلى لجنة الإدارة، وذلك لصالح العمل، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.