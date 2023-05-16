حزب المصريين بالحوار الوطني يقترح إنشاء صندوق مستقل لتنمية موارد السياحة

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الاستثمار السياحي مهم جدا لتنمية حركة السياحة الوافدة، ومن ثم زيادة الإيرادات، فضل عن التأثيرات الاقتصادية الأخرى الإيجابية غير المباشرة على اقتصاد الدولة الكلي، من خلال تنمية الصناعات الأخرى المرتبطة بهذا القطاع.

تحفيز الاستثمار السياحي

وأضاف «أبو العطا»، أنه من أجل تحفيز الاستثمار السياحي لابد أن يكون للحكومة دور في تنشيط ودعم هذا القطاع، من خلال خلق البيئة الاستثمارية المستقرة والجاذبة لعملية الاستثمار، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والمتمثلة في المزايا والإعفاءات وقوانين العمل والضرائب والنظام المالي والإداري والتنسيق بين الجهات.

واستعرض «أبو العطا»، خلال جلسة وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله بلجنة السياحة بالحوار الوطني، أهم النقاط التي تعوق الاستثمار السياحي وطرق حلها لتحفيز المستثمرين، مطالبا بإنشاء صندوق مستقل لتنمية السياحة، مثلما هو متبع في معظم الدول التي بها قطاع سياحي متطور، والذي من خلاله يمکن تقديم قروض بفوائد ميسرة وتقديم الدراسات المالية والفنية.

كما طالب بإعادة النظر في تعدد الجهات المعنية، والخاصة باستخراج تصاريح المنشأت السياحية، حيث تستغرق تصاريح التشغيل لبعض المنشأت مدة قد تصل لأكثر من عام للحصول عليها، وهو الأمر الذى يشكل عائقا كبيرا أمام أي مستثمر سواء محلي أو دولي، لذلك يجب توحيد الجهات المعنية بشئون الاستثمار السياحي في جهاز موحد تترکز فيه الإجراءات والتراخيص المتعلقة بأنشطة الاستثمار السياحي المختلفة وذلك تيسيرا على المستثمرين في القطاع السياحي، أو تطبيق منظومة الرخصة الذهبية على المشروعات السياحية.

دعم الفرص الاستثمارية

وقدم رئيس الحزب توصيات ومقترحات تساعد وتسهل الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، منها:

1- ضرورة التنسيق مع مکاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية بالخارج لضمان الاستخدام الأمثل للإمکانيات المتاحة لکل منها وإعلام السوق الدولي لرأس المال بکل ما من شأنه تنشيط الاستثمار في مصر.

2- زيادة حوافز الأستثمار السياحي لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول بجدية وبدون خوف أو تردد في مجالاته المختلفة بشکل يخدم أحتياجات وأتجاهات الطلب السياحي العالمي.

3- بالتوازي مع ما سبق يجب وضع خطة لتدريب العمالة السياحية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها وتکليف الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمشارکة في تنفيذها والأشراف عليها، حتى تكون تلك العمالة مدربة وجاهزة أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي.