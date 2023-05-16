تفاصيل افتتاح ضريح الملك بيليه في البرازيل.. الزيارة بتسجيل مسبق

افتتحت اليوم، البرازيل، ضريح أسطورة كرة القدم بيليه، وأطلق على الضريح لقب «ضريح الملك».

مقبرة في موسوعة جينيس

وجرى دفن تابوت بيليه في مقبرة «نصب نيكروبوليس المسكوني» المسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأنها أعلى مقبرة رأسية في العالم، وبلغت مساحة ضريح النجم البرازيلي 200 متر مكعب ومزينة وأوسطها تابوت ذهبي وتماثيل بالحجم الطبيعي للأسطورة بليله وصور توثق لحظات رائعة من مسيرة اللاعب الذي حصل على لقب رياضي القرن وتوفي في 29 ديسمبر 2022، ويجب على أي شخص يرغب في زيارة الضريح التسجيل المسبق عبر شبكة الإنترنت بسبب كثرة طلبات الزيارة.

وظهر في اليوم الأول للافتتاح إدينيو نجل اللاعب، يلمس أحد القمصان التي لعب بها بيليه أثناء مسيرته الطويلة المتوجهة بـ 3 بطولات لكأس العالم.

أرقام قياسية لبيليه

وأُدرج بيليه في قائمة التايمز لأهم 100 شخصية في القرن العشرين، وفاز بثلاث نهائيات لكأس العالم 1958 و1962 و1970، وكان الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفًا في 92 مباراة، وكان أيضا أفضل هداف في تاريخ سانتوس برصيد 643 هدفًا من 659 مباراة وقاد الفريق للفوز بـكوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية) 1962 و1963، وإلى كأس الإنتركونتيننتال 1962 و1963.