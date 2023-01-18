بيليه يصحح أخطاء الماضي مع ابنته بعد وفاته.. رفض الاعتراف بها في حياته

قبل وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه، طلب أمنية حلم بها طيلة حياته، هي أن يلتقي بحفيديه من ابنته التي لم يعترف بها أبدًا، وبالفعل تحققت أمنيته قبل وفاته بساعات، حين زاراه بالمستشفى، للمرة الأولى، إذ لم يلتق بهما أيقونة كرة القدم في البرازيل، وقت أن كان حيًا، بسبب عدم اعترافه بابنته ساندرا ريجينا ماتشادو، لكن الابنة استفادت من وصيتة بيليه، بعد أن اعترف بها خلالها قبل وفاته.

بيليه يخصص جزء من تركته لحفيديه

رفض بيليه، منذ فترة طويلة فكرة الاعتراف بأن «ساندرا» ابنته، وتوفيت قبل أن يعترف بها قبل 17 عامًا، لكن ابنيها استفادا من وصيته، بالحصول على حصة من التركة، رغم أنه لم يلتق بهما، سوى أثناء إقامته في المستشفى، حينما كان ينازع أيامه الأخيرة.

أحد أحفاد بيليه ويدعى «جابرييل»، بحسب ما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، قال: «أشكر الله على هذه اللحظة التي التقيت فيها بجدي، حلمت أمي كثيرًا بهذا، تحدثت عماتي إلينا، وقالت إن جدنا يريد رؤيتنا، كنا مُتحمسين للغاية، لقد كانت فرصة كنا ننتظرها، نحن سعداء للغاية».

سر رفض بيليه الاعتراف بابنته

ولدت «ساندرا» ابنة بيليه عام 1964، بعد علاقة غرامية بينه وإحدى عاملات النظافة في منزله، تدعى أنيسيو ماتشادو، ولسنوات طويلة رفض «بيليه» الاعتراف بأنه والدها، لكن في عام 1991، حكمت المحكمة بأن «ساندرا» ابنة بيليه، بالإضافة إلى اختبار الحمض النووي «DNA».

ثروة 13 مليون جنيه إسترليني

تبلغ ثروة أسطورة كرة القدم البرازيلية، نحو 13 مليون جنيه إسترليني، ويتم تقسيمها بين أطفاله السبعة وحفيديه، وكان «بيليه» قد أنجب 3 أطفال من زوجته الأولى، وهما «كيلي وإدينيو وجنيفر»، ثم توأمان، وهما «جوشوا وسيليست» من زوجته الثانية، وابنة أخرى تسمى «فلافيا»، وكانت من علاقة غرامية سابقة.

وفاة أسطورة البرازيل

توفي الأسطورة البرازيلية بيليه، يوم 29 ديسمبر الماضي، بعد معاناة مع السرطان، عن عمر 82 عامًاـ بعد بقائه شهرا كاملا بمستشفى ريو دي جانيرو، ويعد واحدًا من أبرز اللاعبين وأشهرهم في تاريخ كرة القدم.