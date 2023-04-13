أماكن استخراج كعب العمل بالإسكندرية 2023.. والأوراق المطلوبة

يرغب عدد كبير من المواطنين بمحافظة الإسكندرية في معرفة أماكن استخراج كعب العمل بالإسكندرية 2023، لاستيفاء الأوراق المطلوبة من شركات التوظيف، لذا نستعرض خلال هذا التقرير عناوين المكاتب المقدمة لتلك الخدمة.

أماكن استخراج كعب العمل في الإسكندرية

- مكتب عمل المنتزه لاستخراج كعب العمل: عمارات عثمان رقم 2 ميدان الساعة فيكتوريا- تليفون: 5264153

- مكتب عمل سيدى جابر: عمارة 5 تعاونيات سموحة ت: 4206981- برج العرب: برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الأرضي- تليفون: 596021

- باب شرق: عمارة 6 تعاونيات سموحة الدور الأرضي- تليفون: 4296210

- محرم بك: 189 شارع المهدي العباسي - غبريال - محرم بك - تليفون: 3604196

- أبو قير: شارع المعهد الديني - العصافرة القبلية- تليفون: 3232332

- الرمل: شارع المصحة أمام مستشفى الأطفال متفرع من ش محمد فريد- بولكلي- تليفون: 5441348

- الدخيلة: مساكن الإيجكات- الهانوفيل - الدور السادس ت: 3025675 8

- العامرية: شارع أسماء بنت أبى بكر - العامرية بجوار المجلس البلدى- ت: 4480031

-العطارين 37 شارع النصر - المنشية -ت: 4874987

-المنشية : 13 شارع الغرفة التجارية - المنشية ت: 4848747

-الجمرك : 1 ميدان عرابى - المنشية الدور الثالث- ت: 4848591

- اللبان: 1 ميدان عرابى - المنشية الدور الثالث- ت: 4848585

- كرموز: 59 ش مسجد سلطان -كرموز- ناصية شارع ايزيس- ت: 3909908 15- مينا

البصل : مساكن الاسكان الصناعى بلوك 2 مدخل 9 شقة 1 -ت:4421599

-الرمل ب : عمارة 5 تعاونيات سموحة - ت: 4206981

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- تقديم استمارة بطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني.

- تقديم بطاقة الرقم القومي المنتهية، أو جواز السفر إن وُجد.

- صورة مميكنة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

- إثبات جهة العمل من النقابة المهنية التابع لها الشخص.

- تقديم صورة من المؤهل الحاصل عليه مقدم الطلب، مع إحضار الاصل للاطلاع.

- إذا كان الراغب في استخراج البطاقة متزوجًا، فعليه تقديم قسيمة الزواج أو البطاقة العائلية.

- تقديم ما يثبت عنوان محل الإقامة مثل إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء، أو عقد ملكية أو إيجار موثق في الشهر العقاري.