موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة سوهاج

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023، تشغل الآلاف من التلاميذ وأولياء الأمور، خاصة بعد انتهاء العديد من المحافظات من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن بين تلك المحافظات محافظة سوهاج.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 سيتم إعلانها خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، سيتم إعلانها فور الانتهاء من تصحيحها وتجميعها مباشرة.

وكان أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في كل من المواد الآتية:

- اللغة العربية والتربية الدينية يوم الثلاثاء 2 مايو.

- اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية يوم السبت 6 مايو.

- العلوم يوم الاثنين 8 مايو.

- الرياضيات يوم الأربعاء 10 مايو.

ضوابط لسير امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن عدة ضوابط لسير امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الثاني، بما فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها مديرية صحة سوهاج، وإعلام الطلاب بجدول الامتحانات وتصويره.

استبعاد رئيس لجنة بمركز المنشأة

وفي سياق آخر، كان قد قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور ياسر محمود، استبعاد رئيس لجنة بمركز المنشأة وجميع المراقبين، عقب رصد غرفة عمليات المديرية نشر بعض أجزاء من امتحان الشهادة الإعدادية لمادة العلوم للترم الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي.