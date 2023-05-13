انطلاق أعمال تصحيح امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائي ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بدء تصحيح امتحان الرياضيات الصف السادس الابتدائي داخل جميع المدارس الابتدائية عقب أداء الامتحان الخميس الماضي، على أن يتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد خلال الفترة المقبلة، وإعلان النتائج وفق المواعيد المقررة، فيما يواصل الطلاب الامتحانات غدا الأحد بمادة اللغة الأجنبية، على أن تنتهي امتحانات الصف السادس في محافظة بني سويف الثلاثاء بمادة الدراسات الاجتماعية.

سهولة امتحان الرياضيات الصف السادس الابتدائي في بني سويف

وأعرب الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان الرياضيات الصف السادس الابتدائي والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط بأغلب مدارس المحافظة، والتي تم الانتهاء منها الخميس الماضي، ويجرى أعمال التصحيح أولًا بأول بجميع المدارس الابتدائية في محافظة بني سويف.

تفاصيل امتحان الرياضيات الصف السادس الابتدائي

وأدى الطلاب امتحان الرياضيات للصف السادس في محافظة بني سويف الخميس الماضي، كما يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية غدا الأحد، وسط إجراءات احترازية تضمن تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان.

استعدادات مديريات التعليم لامتحانات الابتدائية

واستعدت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بينها محافظة بني سويف لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023 للصف السادس الابتدائي، عقب الانتهاء من اعتماد الجداول.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني رسمي وخاص «لغات وعربي» كالتالي:

الأحد 7 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 9 مايو: العلوم

الخميس 11 مايو: الرياضيات

الأحد 14 مايو: اللغة الأجنبية

الثلاثاء 16 مايو: الدراسات الاجتماعية.