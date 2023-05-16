قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا لمدة 5 ساعات، عن تقسيم منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك من أجل عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن الغردقة غدا

وكشف مسؤول في عمليات البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة لمدة 5 ساعات غدا، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء

سبب قطع الكهرباء بالغردقة غدا

وأكد المصدر أن سبب قطع الكهرباء غدا في الغردقة عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية طبقا لخطة الصيانة الدورية لتوزيع الأحمال الكهربائية، على أن يعود التيار الكهربائي بعد انتهاء فرق الصيانة من انتهاء من عملها مباشرة.

وناشد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء لحين عودتها.