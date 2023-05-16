الإعدام لـ3 متهمين بقتل شخص وترويع المواطنين بالفيوم و10 سنوات لشريكهم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقًا غيابيًا، والسجن المشدد للرابع، من أسرة واحدة «أشقاء وأبنائهم» وبراءة الأخير، لإدانتهم بقتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وذلك في وقائع القضية رقم 26667 لسنة 2021 جنايات طامية المقيدة برقم 1912 لسنة 2021 كلي الفيوم، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهم وبين المجني عليهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

5 متهمين من أسرة واحدة

وضمت قائمة المتهمين في جريمة القتل والشروع في القتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم محبوسان وآخران هاربان وهم أحمد محمد بلال حسانين «هارب»، وتيسير محمد بلال حسانين، 21 سنة، «محبوس»، وأحمد قذافي محمد بلال «هارب»، ومحمد أيمن محمد بلال «هارب»، وأيمن محمد بلال حسانين، 49 سنة، «محبوس».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 أبريل 2021 بدائرة مركز طامية، حينما قام المتهمون من الأول حتى الرابع بقتل المجني عليه رمضان أحمد عبد الرازق، عمدًا بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، مُحدثًا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، قاصدًا من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزره على النحو المبين للتحقيقات.

المتهمون شرعوا في قتل آخرين

واقترنت بجناية القتل جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان، شرع المتهمون في قتل المجني عليهما عمر عبد التواب كيلاني وعماد حمدي إسماعيل، عمدًا بأن أطلق المتهم أول صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، بينما تعدى المتهم الثاني بسلاح أبيض سنجة على المجني عليه الثاني، مُحدثين إصابتهما الواردة في تقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، إلا أنّه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، بالاتفاق مع المتهم الخامس، للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

اتهامات متعددة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة اتهامات متعددة للمتهمين تمثلت في الآتي:

- أحرز المتهم الأول وحاز المتهمان من الثاني حتى الرابع بواسته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا طبنجة.

- أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطته بغير ترخيص ذخائر استعملها على السلاح الناري محل الوصف السابق.

- ارتبطت تلك الجنايات بالجنح الآتية في ذات الزمان والمكان:

المتهمون من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما عماد حمدي ونادية علي، وكان ذلك بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهما وتعريض أمنهما وسلامتهما للخطر، وكذلك بالتحريض والاتفاق مع المتهم الخامس.

أتلفوا عمدًا مالًا ثابتًا لا يمتلكونه مملوكا للمجني عليه عماد حمدي إسماعيل وجعلوه غير صالح للاستعمال، وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته تجاوزت 50 جنيهًا، وكان ذلك بالتحريض والاتفاق مع المتهم الخامس، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمون من الثاني حتى الرابع أحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية.