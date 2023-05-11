عملية زراعة ناجحة لرباط صليبي بمستشفى الفشن المركزي مجانا

نجح فريق طبي في مستشفى الفشن المركزي، في إجراء عملية لزراعة للرباط الصليبي في الأمامي في الركبة مع تهذيب وخياطة للغضروف الهلالي الداخلي، في عملية الأولي من نوعها داخل المستشفى، مع استقرار حالة المريض.

صحة بني سويف: العملية هي الأولي من نوعها داخل مستشفى الفشن

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: «في عملية الأولي من نوعها داخل مستشفى الفشن المركزي، جري إجراء جراحة ناجحة لعملية زراعة للرباط الصليبي الأمامي للركبة، مع تهذيب وخياطة للغضروف الهلالي الداخلي باستخدام منظار العظام، وذلك تحت إشراف الدكتور جون جمال مدير المستشفى.

صحة بني سويف توجه الشكر للفريق الطبي

ووجه وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بالمستشفى على تلك الجراحة التي جرت بالمجان لمريض من أبناء مركز الفشن، على أن يتم متابعة الحالة أولًا بأول بواسطة أطباء العظام بالمستشفى.

توفير أوجه الرعاية للمريض ومتابعة حالته أولا بأول

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى توجيهه بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمريض ومتابعة الحالة أولًا بأول بالإضافة إلى المتابعة المستمرة فور الخروج من المستشفى وبخاصة أن مثل الجراحات بحاجة إلي تأهيل حركي.

الفريق الطبي

وتكون الفريق الطبي من الدكتور أحمد أبو سيف استشاري العظام، والدكتور محمد الجيتاوي للتخدير، وأسماء أحمد رئيس التمريض.

وتًعد مستشفى الفشن المركزي أحد المستشفيات المركزية الكبرى داخل محافظة بني سويف، التي تقع أقصى جنوب المحافظة وتعمل على خدمة أهالي المركز والمراكز المجاورة.