«القومي للمرأة» يشارك في تسليم مصر رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة

شارك المجلس القومي للمرأة والممثل لوفد مصر، أمس، في فعاليات لقاء تسليم مصر، رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الى المواقع القيادية في القطاع العام، لمدة عام، خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس وعضوة اللجنة، ونهى مرسي رئيسة الإدارة المركزيه للجان والفروع بالمجلس وعضوة اللجنة، والمنسقات الوطنيات من الدول المشاركة، وذلك عبر تقنية كونفرانس، على مدار يومين، خلال يومي 15-16 مايو 2023.

حيث تحدثت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال الجلسة الافتتاحية، عن تجربة مصر في الحصول على ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية المصرية، حيث تعد مصر أولى الدول العربية وثاني دولة على مستوى العالم في الحصول عليه.

المساواة بين الجنسين

كما قدمت الدكتورة نسرين البغدادي عرضا في الجلسة النقاشية الثالثة حول دور المرأة في قطاع التغير المناخي، استعرضت خلاله بعض مخرجات ندوة المرأة والتغيرات المناخية والتي عقدها المجلس القومي للمرأة في إطار الاستعداد لاستضافة مصر قمة المناخ cop27.

فيما شاركت شيماء نعيم، في الجلسة النقاشية الأولى بعرض عن دور المرأة في القطاع العام (الإنجازات والتحديات)، تضمن عرض مكتسبات المرأة فى دستور مصر 2014 خاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة فى العمل، والتوجيهات الرئاسية والقرارات الوزارية؛ لدعم المرأة والتى ساهمت فى تحسين مؤشرات محور التمكين السياسي بالتقارير المحلية والدولية بما انعكس بالايجاب على ترتيب الدولة المصرية.

دورالمرأة في قطاع الأمن الغذائي

وشاركت نهى مرسي بعرض في الجلسة النقاشية الثانية عن دورالمرأة في قطاع الأمن الغذائي.. حيث أشارت إلى محور التمكين الاقتصادي للمرأة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والسياسات المساندة لها ، واستعرضت جهود المجلس القومي للمرأة في دعم رائدات الاعمال وتعزيز دورهن في سوق العمل، وكذلك عرض لبعض التجارب الناجحة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات للسيدات في قطاع الامن الغذائي .

وتضمنت الجلسة الأخيرة طرح عدد من التوصيات من الدول الأعضاء، حول خطة عمل العام المقبل حول تسلم جمهورية مصر العربية رئاسة الشبكة الإقليمية، من حيث «نقاط القوة ومجالات التطوير».