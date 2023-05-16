أستاذ شريعة لقناة الناس: البعض اختزل الدين في جلابية قصيرة وذقن

قال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأمة الإسلامية غنية بالعلماء، والإمام النبهاني له كتاب اسمه «حُجةُ اللهِ على العالَمِين في مُعجِزاتِ سيدِ المُرسَلين ﷺ»، وكتب فيه من معجزات سيد الخلق: «أن قيض لهذه الأمة من العلماء ما حفظ لها دينها فلم تغير ولم تبدل ولم تنحرف».

المذاهب الأربعة

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «في زمان واحد اجتمعت الأمة على مذاهب أساسية حفظت لها دينها، لم يكن يوجد المذاهب الأربعة فقط، كان في مدارس وعلماء كثر، كان في مذهب الإمام ابن ليث، وقال عنه الشافعي والله كان أفقه من مالك وضيعه تلاميذه».

الكتاب والسنة لفهم العلماء العاملين

واستكمل: «علينا بالكتاب والسنة لفهم العلماء العاملين، وليس بفهم الناس اللي اختذلوا الدين في مجرد مظاهر، في ذقن وطاقية شبيكة وجلابية قصيرة، وشبشب جلد، اختزل العلم في هذا وسلوكه وعلمه على عكس العلم الحقيقي، وجلس يدخل هذا في رحمة الله، ويخرج من شاء من رحمة الله، ويدخل من يشاء الجنة ومن شاء النار، كل ده لأن هناك جهل، وليس هؤلاء فقط هناك من يتجرأ على الدين والعلم والعلماء، دون بينة وفهم وعلم».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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