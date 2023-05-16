مباحثات بين الطيران المصري والنمساوي لتعزيز التعاون في النقل الجوي

أجرى الوفد المصري الممثل لسلطة الطيران المدني المصري، برئاسة الملاح هشام عبد الباسط، مدير الإدارة المركزية للنقل الجوي، والطيار كريم جميل سعيد، مدير الإدارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات بسلطة الطيران المدني، عدة اجتماعات مع وفود حكومة جمهورية النمسا في فيينا، علي مدار يومي 15 و 16 مايو الجاري، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدنى بين البلدين.

تحديث الاتفاقيات الثنائية

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان، إن هذه الاجتماعات تأتي في ضوء أهمية تحديث جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر وجميع دول العالم في مجال النقل الجوي، وتقديم الخدمات الجوية في إطار التنسيق الفعال والتعاون المشترك مع جميع الدول الأعضاء، بما يتواكب مع مستجدات صناعة النقل الجوي.

وأضافت الوزارة، أن المفاوضات الثنائية شارك بها محمد الملا سفير مصر بالنمسا، وفؤاد حتة سكرتير ثالث بالسفارة المصرية، وعمرو علي مدير عام العلاقات الدولية بالشركه القابضة لشركة مصر للطيران، وسلمى الطحان بشركة «إير كايرو»، وهدية عبد العزيز بشركه مصر للطيران للشحن الجوي.

مذكرة تفاهم مبدئية

وأسفرت المفاوضات الثنائية عن نجاح الوفد المصري في إتمامها بنجاح وفاعلية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وزيادة عدد الرحلات بين البلدين؛ إضافة إلي توقيع اتفاق خدمات نقل جوي جديد يسهم في تعزيز العلاقات المصرية النمساوية بحضور السفير مايكل كينز مسؤول الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية (رئيسا لوفد النمساوي)، وكريستين موسينا باور بالوزارة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا نائبة رئيس الوفد النمساوي ومسؤول تنسيق العلاقات.