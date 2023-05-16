خبير: قرارات «الأعلى للاستثمار» نتاج لمخرجات المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اليوم مهمة جدا، لأنها ستساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعد نتاجا حقيقيا لمخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي.

أهمية قرارات المجلس الأعلي للاستثمار

وذكر الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن كثيرا من المستثمرين يطالبون الآن بإزالة المعوقات التي تحول دون استثمار حقيقي داخل الدولة، وفي نفس الوقت تحاول مصر حاليا جذب الاستثمارات سواء كانت أجنبية أو عربية.

وأشار إلى ضرورة زيادة تمكين القطاع الخاص، وهو ما تعمل عليه الدولة عليه بشكل جيد، من خلال وثيقة ملكية الدولة، سواء من خلال تعديل قوانين المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو زيادة نسب المشاركة للقطاع الخاص، كأن يكون هناك أكثر من نشاط وقطاع ومجال يستطيع القطاع الخاص الدخول فيه مشاركا مع القطاع الحكومي، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي.

السياسة الضريبية

وأوضح الخبير القتصادي، أن أهم ما في تلك القرارات التي اُتخذت اليوم هو أنه لا يجوز لأي جهة إدارية أو حكومية إضافة أعباء مالية تخص الإنشاء أو تشغيل المشروعات، حيث يجب عدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين إلا بموافقة رئيس الوزراء.

كما تشمل القرارات الإعلان عن السياسات الضريبية لمصر التي لابد أن تكون سياسات مستمرة ودائمة لمدة 5 سنوات على الأقل، وبالتالي يستطيع المستثمر عند إعداد دراسة الجدوي الخاصة به معرفة الضوابط الخاصة بالسياسات الضريبية المستقبلية للدولة المصرية، بحسب الخبير الاقتصادي.