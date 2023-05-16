ممثل «الإصلاح» بالحوار الوطني: يجب الاستفادة من المشروعات الأثرية لزيادة عوائد السياحة

قال أمير الرحالة ممثل حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف فيما يتعلق بمجال السياحة، إضافة إلى أن لدينا الفرص لحل كل الأزمات والمشكلات من خلال التغلب على انخفاض تكلفة المقصد السياحي المصري على السائح الأجنبي، إلى جانب الاستفادة من المشروعات الأثرية الضخمة، واستغلال القوة الناعمة للدبلوماسية المصرية.

تحديات لجنة السياحة بالحوار الوطني

وأضاف ممثل حزب الإصلاح والنهضة، خلال جلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، أنَّ التحديات تتمثل في ازدحام المطارات الدولية لنقص العمالة والتغير المتوقع في سلوك المستهلك في مرحلة ما بعد الأزمة.

تطوير عائدات السياحة

وكشف «الرحالة»، «أننا نحتاج إلى إدراك المشكلة الحقيقية في تطوير عائدات السياحة المصرية»، لافتًا إلى أنَّ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال 2022 بلغوا 11.7 مليون سائح مقابل 8 ملايين سائح في 2021.