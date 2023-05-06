خطة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة 2022-2023
102 مليار جنيه بمعدل زيادة 25% عن العام السابق
كتب:
وائل فايز
08:51 م | السبت 06 مايو 2023
مشروعات الإسكان
أكدت محافظة القاهرة أن خطة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في 2022-2023 تصل لـ102.6 مليار جنيه بمعدل زيادة بنسبة 25.3% عن خطة عام 2021-2022 وتوزيع الاستثمارات العامة المستهدفة وتشمل 1326 مشروعا تنمويا بنسبة 35% نمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط كالتالي..
- النقل 42% بتكلفة 44.3 مليار جنيه.
- الإسكان 20% بتكلفة 20.6 مليار جنيه.
- التعليم العالي والبحث العلمي 6%، 5.6 مليار جنيه.
- التنمية المحلية 4% بتكلفة 4.5 مليار جنيه
- الصحة 3% بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
- أنشطة أخرى 25% بتكلفة 26 مليار جنيه.
في مجال النقل
- عدد الكبارى 43 كوبري.
- إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة 7938.5 كيلومتر.
- 44.3 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل.
- استكمال القطار الكهربائي عدلي منصور، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية.
- خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
- إعادة تأهيل وتطوير قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق.
- تطوير قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق.
- إنشاء الكباري العلوية المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي السريع.
في مجال خدمات الإسكان
- عدد المبانى السكنية 643.9 ألف مبنى من عام 2017
- نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى 94%.
- عدد محطات الصرف المعالج 4 محطات.
- عدد محطات المياه النقية 11 محطة.
- كمية المياه المنتجة 1705.9 مليون متر مكعب.
أهم المشروعات
- 20.6 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان
- البرنامج القومى للإسكان الاجتماعي
- خطوط مياه شرب مدينة بدر
- خطوط الصرف الصحي ومحطة معالجة مدينة بدر
- تطوير محور جيهان السادات «الفردوس سابقا»
- محطة محولات كهرباء حدائق العاصمة
- توجيه نحو 7.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والرصف الصحى
- توجيه 686 مليون جنيه لخدمات الكهرباء
التنمية المحلية
- رصف طرق محلية بحوالى 1.5 مليار جنيه
- توجيه 231 مليون جنيه لدعم شبكات الكهرباء