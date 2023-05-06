خطة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة 2022-2023

أكدت محافظة القاهرة أن خطة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في 2022-2023 تصل لـ102.6 مليار جنيه بمعدل زيادة بنسبة 25.3% عن خطة عام 2021-2022 وتوزيع الاستثمارات العامة المستهدفة وتشمل 1326 مشروعا تنمويا بنسبة 35% نمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط كالتالي..

- النقل 42% بتكلفة 44.3 مليار جنيه.

- الإسكان 20% بتكلفة 20.6 مليار جنيه.

- التعليم العالي والبحث العلمي 6%، 5.6 مليار جنيه.

- التنمية المحلية 4% بتكلفة 4.5 مليار جنيه

- الصحة 3% بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

- أنشطة أخرى 25% بتكلفة 26 مليار جنيه.

في مجال النقل

- عدد الكبارى 43 كوبري.

- إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة 7938.5 كيلومتر.

- 44.3 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل.

- استكمال القطار الكهربائي عدلي منصور، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية.

- خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

- إعادة تأهيل وتطوير قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق.

- تطوير قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق.

- إنشاء الكباري العلوية المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي السريع.

في مجال خدمات الإسكان

- عدد المبانى السكنية 643.9 ألف مبنى من عام 2017

- نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى 94%.

- عدد محطات الصرف المعالج 4 محطات.

- عدد محطات المياه النقية 11 محطة.

- كمية المياه المنتجة 1705.9 مليون متر مكعب.

أهم المشروعات

- 20.6 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان

- البرنامج القومى للإسكان الاجتماعي

- خطوط مياه شرب مدينة بدر

- خطوط الصرف الصحي ومحطة معالجة مدينة بدر

- تطوير محور جيهان السادات «الفردوس سابقا»

- محطة محولات كهرباء حدائق العاصمة

- توجيه نحو 7.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والرصف الصحى

- توجيه 686 مليون جنيه لخدمات الكهرباء

التنمية المحلية

- رصف طرق محلية بحوالى 1.5 مليار جنيه

- توجيه 231 مليون جنيه لدعم شبكات الكهرباء