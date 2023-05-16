عضو «صحة النواب» لـ قصواء الخلالي: لن نحمل المواطن أي أعباء مادية للعلاج على نفقة الدولة

قال النائب خلفية رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة قدم مقترحات بشأن زيادة الموارد في نفقات العلاج، ولا يتحدث عن تحمل المواطن أي أعباء مادية، موضحا أنه جرى مناقشة البحث عن موارد جديدة للعلاج على نفقة الدولة، من أجل تخفيف الأعباء المادية على المريض ذي الدخل المحدود.

تخفيف الأعباء المادية على المريض

وأضاف «رضوان» في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لم يكن هناك تصور واضح من وزير الصحة، بشأن تحميل المريض أي نفقات للعلاج على حساب الدولة، لكن ما جرى مناقشته مجرد مقترحات.

تخفيف العبء عن المواطن

وأشار إلى أن وزارة الصحة لا ترغب في تحميل المريض أي أعباء في العلاج على نفقة الدولة، ولم تتم الموافقة على ذلك من لجنة الصحة بمجلس النواب، مضيفا أن لجنة الصحة بالبرلمان لم توافق على تحميل المواطن أي أعباء مادية في العلاج على نفقة الدولة، على أن يتم البحث عن حلول تعود بالنفع على المريض.