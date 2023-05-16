إصابة شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

شهدت عدة مناطق بالمنيا حوادث منفصة اليوم، بينها إصابة ربة منزل صعقا بالكهرباء في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، فيما أصيب فلاح بحروق في أنحاء متفرقة من جسمه، في ظروف غامضة، بقرية الخمايشة بمركز سمالوط.

إصابة ربة منزل صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى العام تتضمن وصول «جيهان. ر»، 30 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية البرجاية، مصابة باضطراب بالوعي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة ربة المنزل نتيجة صعق كهربائي داخل منزلها، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف، وتحرر المحضر اللازم.

إصابة فلاح بحروق في ظروف غامضة

على جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى سمالوط النموذجي بوصول «محمد. ا»، 50 عاما، فلاح، مصابا بحروق بجميع أنحاء الجسم في ظروف غامضة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أنه مقيم بقرية الخمايشة التابعة للوحدة المحلية بقلوصنا، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.