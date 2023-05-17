دول عربية يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

يتيح السفر للفرد التعرف على ثقافات وأرض وأشخاص جديدة وقد تكون فرص للبحث عن عمل أو زواج إذا كانت هذه البلاد التي سافرت إليها مناسبة لهذا الأغراض ولكن ما هي الدول العربية التي يستطيع أي شخص يحمل جواز السفر المصري السفر إليها دون تأشيرة.

دول عربية يمكن لأي حامل جواز سفر مصري دخولها بدون تأشيرة

وبحسب موقع «باسبورت إندكس» فإن حامل جواز السفر المصري ذو اللون الأخضر يمكنك السفر من خلاله بدون تأشيرة إلى عدة دولة عربية ومنها فلسطين وكذلك المملكة الهاشمية الأردنية التي يمكن البقاء فيها لمدة 30 يوما، وكذلك دولة السودان ولكن بشرط أن يكون عمر الشخص أكبر من 49 سنة وأصغر من 18 سنة، وكذلك الجمهورية السورية التي يمكن دخلها بدون تأشيرة مسبقة للمصري والبقاء فيها لمدة 30 يوما (شهر كامل)، ويمكن أيضا السفر إلى اليمن بدون تأشيرة مسبقة والبقاء فيها 90 يوم (3 أشهر)، وكذا دولة لبنان.

دول عربية يمكن السفر إليها والحصول على تأشيرة في المطار

ولكن هناك بعض الدول يمكن أن تسافر إليها بدون تأشيرة مسبقة في الوقت الذي يجب عليك الحصول عل تأشيرة في مطار هذه الدول وهذا يعد نوعا سهلا من أنواع السفر ويمكن عبر هذه الطريقة دخول عدة دول بجواز السفر المصري الأخضر ومنها دولة موريتانيا وكذلك دولة جزر القمر.