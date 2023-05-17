منى زكي تتألق بـ«فستان الفراشة» في حفل مهرجان كان

خطفت الفنانة منى زكي، الأنظار على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 76، والذي يقام في فرنسا، والذي تستمر فعالياته من اليوم 16 إلى 27 مايو الجاري.

وظهرت منى زكي، بإطلالة ساحرة على جمهورها بفستان يشبه الفراشة.

منى زكي في مهرجان كان السينمائي الدولي

يذكر أن ظهور منى زكي هو الأول لها بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة في شهر رمضان بمسلسل تحت الوصاية وشاركها فيه دياب، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير.

فيلم Jeanne du Barry لافتتاح مهرجان كان

فيلم حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، أمس، الفيلم من بطولة الممثل العالمي جوني ديب حيث يجسد شخصية لويس الخامس عشر.