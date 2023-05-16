الفنان محمد عبدالعظيم يكشف سبب إصابة منى زكي بكسر في يدها
كتب:
بسمة شطا
08:10 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
منى زكي بكسر في يدها
ظهرت الفنانة منى زكي مؤخرا في عدد من الصور بكسر في يدها وهو الأمر الذي جعل جمهورها في حيرة حول السبب وراء الأمر وهو ما كشفه الفنان محمد عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
سبب كسر يد منى زكي
وقال الفنان محمد عبدالعظيم المشارك في مسلسل تحت الوصاية بأنه علم بأنها سقطت في أحد أيام التصوير في المسلسل وكان هو السبب وراء إصابة يدها.
وتابع الفنان محمد عبدالعظيم بأن الفنانة منى زكي على الرغم من إصابتها إلا أنها تحاملت على نفسها واستكملت تصوير باقي مشاهدها.