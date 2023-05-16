رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنان محمد عبدالعظيم يكشف سبب إصابة منى زكي بكسر في يدها

كتب:

بسمة شطا
08:10 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
منى زكي بكسر في يدها

منى زكي بكسر في يدها

ظهرت الفنانة منى زكي مؤخرا في عدد من الصور بكسر في يدها وهو الأمر الذي جعل جمهورها في حيرة حول السبب وراء الأمر وهو ما كشفه الفنان محمد عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

سبب كسر يد منى زكي

وقال الفنان محمد عبدالعظيم المشارك في مسلسل تحت الوصاية بأنه علم بأنها سقطت في أحد أيام التصوير في المسلسل وكان هو السبب وراء إصابة يدها.

وتابع الفنان محمد عبدالعظيم بأن الفنانة منى زكي على الرغم من إصابتها إلا أنها تحاملت على نفسها واستكملت تصوير باقي مشاهدها.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي في رمضان 2023

مسلسل مني زكي في رمضان 2023.. قصة درامية مشوقة

قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي.. أحداث درامية مشوقة

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي.. وموعد الحلقة الأولى

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي الحلقة 1 والقنوات الناقلة

شخصيات نسائية مهمة قدمتها مني زكي بالمسلسلات.. اعرفها قبل عرض «تحت الوصاية»
بقلم بسمة شطا