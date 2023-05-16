الفنان محمد عبدالعظيم يكشف سبب إصابة منى زكي بكسر في يدها

ظهرت الفنانة منى زكي مؤخرا في عدد من الصور بكسر في يدها وهو الأمر الذي جعل جمهورها في حيرة حول السبب وراء الأمر وهو ما كشفه الفنان محمد عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

سبب كسر يد منى زكي

وقال الفنان محمد عبدالعظيم المشارك في مسلسل تحت الوصاية بأنه علم بأنها سقطت في أحد أيام التصوير في المسلسل وكان هو السبب وراء إصابة يدها.

وتابع الفنان محمد عبدالعظيم بأن الفنانة منى زكي على الرغم من إصابتها إلا أنها تحاملت على نفسها واستكملت تصوير باقي مشاهدها.