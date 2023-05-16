استئناف رحلات البالون الطائر في الأقصر بعد توقف 4 أيام

استأنفت رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام 4 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، إذ حلقت أكثر من 40 رحلة تقل نحو 900 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سرعة الرياح لا ينبغي أن تتجاوز الحد المسموح به

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر بالأقصر، يعتمد في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، فكل يوم يهبط في مكان مختلف حسب اتجاهات وسرعة الرياح، وبالتالي فإن سرعة الرياح لا ينبغي أن تتجاوز الحد المسموح به من قبل سلطة الطيران المدني، حتى لا تعبر الرحلات شرق النيل وقد تدخل محيط مطار الأقصر الدولي، وتهدد سلامة الطيران.

البالون يعد ضمن أهم الأنشطة السياحية في الأقصر

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون يعد ضمن أهم الأنشطة السياحية في الأقصر، إذ يوفر فرص عمل لأكثر من 2000 فرد يعملون في 17 شركة سياحية، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم، ويساهم في جلب سائحين للمحافظة، جاءوا تحديدا للاستمتاع بمغامرة ركوب البالون.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.