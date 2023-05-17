تفاصيل 3 زلازل شعر بها سكان مصر في أقل من شهر

شهدت مصر 3 زلازل خلال أقل من 30 يومًا، شعر بها المصريون، كان أبرزها الزلزال الذي وقع في اليونان وشعر به عدد كبير من السكان، وآخرها الزلزال الذي حدث منذ قليل.

أبرز 3 زلازل شهدتها مصر خلال 30 يوما نرصدها لكم كما يلي:

زلزال يضرب شرم الشيخ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء أمس الثلاثاء، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل رصدت هزة أرضية بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر على بعد 111 كيلومترا شمال مدينة شرم الشيخ، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

زلزال غرب الطور

ويوم السبت الماضي 13 مايو 2023 رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 3.85 درجة على مقياس ريختر على بعد 33 كيلو مترا جنوب غرب الطور، ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال اليونان

ويوم الأربعاء 26 أبريل 2023 رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية على بعد 551 شمال مرسى مطروح بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.