بعد انخفاض الذهب.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية في نهاية تعاملات الثلاثاء

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار العملات الأجنبية وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي تشهده أسواق الذهب، حيث انخفضت الأسعار بعد إعلان الحكومة عن الإعفاء الجمركي لواردات الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل كبير ووصلت قيمة الانخفاض لـ600 جنيه في الجرام الواحد بسبب قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، كما انخفضت قيمة الجنيه الذهب بقرابة 2400 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية نهاية أمس الثلاثاء

وأعلن البنك المركزي أسعار العملات في ختام تعاملات أمس الثلاثاء حيث سجل الدولار الأمريكي سعر 30.83 للشراء و30.93 للبيع.

وسجل اليورو 33.53 جنيهًا للبيع و33.64 للشراء وحقق الجنيه الاسترليني 38.54 جنيهًا للبيع و38.67 للشراء واليوان الصيني 4.42 للشراء و4.43 للبيع.

أسعار العملات العربية نهاية أمس الثلاثاء

أما عن العملات العربية فقد سجل الريال السعودي 8.22 جنيهًا للشراء و8.24 جنيهًا للبيع وحقق الدرهم الاماراتي 8.39 جنيهًا للشراء و8.42 للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 100.44للشراء مقابل 100.79 للبيع.