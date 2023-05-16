سعر الدولار الیوم الثلاثاء 16-5-2023 في البنوك المصریة.. مستقر

استقر سعر الدولار، الیوم الثلاثاء 16-5-2023 في البنوك المصریة، وسجل متوسط سعر الدولار 30.85 جنيه للبيع، و 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الدولار الیوم الثلاثاء 16-5-2023 في البنك المركزي المصري حوالى 30.85 جنيه للبيع وهو السعر الذى تتعامل به اغلب البنوك العملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وبلغ سعر الدولار الیوم الثلاثاء 16-5-2023 في البنك الأھلي المصري حوالي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، ويعتبر البنك الأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، من حيث الانتشار وعدد العملاء وماكينات الصراف الالي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل متوسط سعر الدولار الیوم الثلاثاء 16-5-2023 في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء، ويأتي بنك مصر في المرتبة الثانية في مصر بعد البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك القاھرة

سجل متوسط سعر الدولار الیوم الثلاثاء 16-5-2023 في بنك القاھرة 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل الدولار 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ متوسط سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي الیوم الثلاثاء 16-5-2023 حوالي 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل الدولار 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB الیوم الثلاثاء 16-5-2023، حوالي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.