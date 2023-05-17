ثمار قرارات الحكومة تبدأ في الظهور.. انخفاض جرام الذهب 600 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا بعد 6 أيام من قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الذهب القادم مع المصريين في الخارج، حيث وصل الانخفاض منذ تنفيذ القرار يوم الخميس الماضي حتى الآن قرابة 600 جنيه في الجرام.

وسجلت أسعار الذهب يوم الخميس الماضي أسعارا أعلى من الحالية بمئات الجنيهات حيث سجَّل جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية 2914 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 2550 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة 2186 جنيهًا، وتجاوز الجنيه الذهب 20 ألف جنيه.

بدء انخفاض أسعار الذهب بعد قرار الحكومة

وانخفضت أسعار الذهب بشكل كبير، بالأمس، وهذه الانخفاضات نرصدها لكم كما يلي:

- حقق سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2514، لتبلغ قيمة التراجع فيه 400 جنيه جنيها خلال 6 أيام.

- سجل جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2200 جنيه لتبلغ قيمة التراجع في سعره 350 جنيهًا خلال 6 أيام فقط.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2514، لتبلغ قيمة التراجع فيه 400 جنيه جنيها خلال 6 أيام.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1886، لتبلغ قيمة التراجع فيه 300 جنيها، خلال 6 أيام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب لـ 17600 جنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة لتبلغ قيمة التراجع قرابة 2400 جنيه في 6 أيام.