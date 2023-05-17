سر اليوم الأكثر سخونة في مصر: «الحرارة تصل إلى 41 درجة»

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسجل طقس اليوم أعلى دراجة حرارة خلال الأسبوع، لتصل في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 34 درجة مقابل 24 درجة بالسواحل الشمالية، بينما تسجل 36 درجة في جنوب سيناء و38 درجة بشمال الصعيد و41 درجة جنوب الصعيد.

انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يوم الخميس بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية على أغلب أنحاء حيث ستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 30 درجة مئوية بينما تسجل 29 درجة بعد غدٍ، الجمعة.

استمرار نشاط الرياح بالقاهرة الكبرى والوجه البحري

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتستمر حتى الخميس، ويمتد نشاط الرياح إلى يوم الجمعة لمناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.