مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الشروق

لقي عامل مصرعه في حادث سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة الشروق، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة أم لا.

بلاغ بمصرع العامل دهسا

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق إخطارا من أحد المستشفيات بوصول عامل جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى «رفاعي . ن» مواليد 1982، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسور متفرقة في الجسم، بالإضافة إلى إصابته بنزيف خارجي، كما تبين من خلال الفحص بأنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وجرى العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

تحريات المباحث حول الواقعة

وكشفت التحريات التي أجراها رجال مباحث الشروق، أن المتوفي أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.