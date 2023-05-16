اليوم.. جبل موسى يسجل أعلى درجة حرارة في 2023

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، طقسًا حارًا نهارًا ومعتدلًا ليلاً على كل الأنحاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المدن تعيش أجواء صيفية حارة حتى مدينة سانت كاترين التي ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر، وتشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ويُعد جبل موسى بسانت كاترين، الذي يرتفع عن مستوى سطح البحر بـ2250 مترًا، من أعلى الجبال في المنطقة.

ويقول اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن درجة حرارة جبل موسى صباح اليوم الثلاثاء بلغت 21 مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سجلها الجبل منذ ديسمبر 2022.

دهب تسجل أعلى درجة حرارة

وأوضح «فودة» أن مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة سجلت أعلى درجة حرارة على مستوي المحافظة بـ29 مئوية، ونسبة الرطوبة 42%، سرعة الرياح 12 كيلومترًا في الساعة، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ 28 درجة، وطور سيناء 26 درجة، ونويبع 28 درجة، طابا 27 درجة.