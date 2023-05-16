وكيل «تضامن النواب»: الاستعانة بطلاب الجامعات لحل النقص في موظفي «تكافل وكرامة»

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركته في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن مجلس النواب ناقش قضية برنامج تكافل وكرامة خلال الأيام الماضية، وتابع: «وجدنا أن هناك عجزا كبيرا في موظفي البرنامج بالمحافظات، ووجدنا أيضا أنه لا يوجد عدد كبير يستطيع أن إجراء استبيان في المحافظات حول مستحقي الدعم».

تفاصيل جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتي تناقش «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنّه للتغلب على تلك المشكلة تم الاستعانة بشباب الجامعات في إجراء الاستبيان، وتابع: «هناك أكثر من 55 نشاطا موجود في الجامعات الخاصة والحكومية، ووزارة التضامن أصبحت تستفيد من شباب الجامعات في برامجها».

مطالبات بتحديد التوصيات

وطالب النائب أحمد فتحى، المشاركين في الجلسات النقاشية من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بضرورة تحديد توصياتهم ومتطلباتهم من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، ومجلس أمناء الحوار الوطني: «ستستمعون خلال الجلسات المقبلة لصوت الشباب المصري الواعي».