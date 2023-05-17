توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2023.. اعرف التفاصيل

حدّد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2023، الفصل الدراسي، الثاني الذي بدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم ويستمر لمدة ساعتين ونصف وينتهي في الحادية عشر والنصف ظهرا.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2023

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني كما يلي:

- المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية: 40 درجة.

- التعبير «الوظيفي والإبداعي»: 7 درجات.

- القراءة «القصة والقراءة المتعددة»: 9 درجات.

- النصوص «النثر والشعر»: 10 درجات.

- النحو: 10 درجات.

- الخط: درجتان.

- الإملاء: درجتان.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ومن جانبه أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، انعقاد غرفة العمليات بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التعليم بالقاهرة أشرف سلومة، منذ صباح اليوم لمتابعة سير الامتحانات في أول يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مشيرا إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية الـ33 على مدار ساعات الامتحان وتذليل كافة العقبات.

تأمين أوراق الإجابة

وطالب وكيل تعليم القاهرة، باحتواء المواقف وضبط النفس ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول، مشددا على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على اللجان والتشديد على عدم اصطحاب المحمول، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان للتعامل مع الحالات الطارئة.