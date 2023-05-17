جروبات الغش تزعم تداول أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. و«التعليم» تحقق

تداولت جروبات الغش عبر تليجرام، صورا زعمت أنّها لامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني، الذي يؤديه الطلاب الآن في بعض المحافظات، وبدأ في التاسعة صباحًا.

تداول أوراق مزعومة لامتحان اللغة العربية

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ غرف العمليات في المديريات التعليمية والإدارات، رصدت الصور المتداولة لأوراق الأسئلة المزعومة لامتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش للتأكد من صحتها، ومقارنتها بالورقة الموجودة مع الطلاب داخل اللجان.

عقوبة الغش

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الورق المزعوم لمادة اللغة العربية، سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره عبر صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد المصدر أنّه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش على كل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة.