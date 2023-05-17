تطوير 37 مركز شباب في مركز الحسينية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور أسامة عبدالقادر، منسق شمال الشرقية بمؤسسة «حياة كريمة»، إن مركز الحسينية هو المركز الوحيد بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تتضمن المرحلة الثانية 5 مراكز، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء، إذ يضم مركز الحسينية 41 قرية وأكثر من 750 تابعا، ويوجد 37 مركز شباب ضمن «حياة كريمة».

بداية حصر احتياجات القرى كان المطلب الأساسي مراكز الشباب

وأضاف منسق شمال الشرقية بمؤسسة «حياة كريمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه في بداية حصر احتياجات القرى كان المطلب الأساسي مراكز الشباب، ولدينا 37 مركز شباب بمركز الحسينية أحد طفرة كبيرة بمراكز الشباب، وتم إنشاء 28 مركز شباب جديدا، و9 مراكز إعادة تأهيل، فالقرى والمراكز تمتلئ بالمواهب، فمراكز الشباب بالقرى مراكز نموذجية تضم كافة الألعاب والأنشطة الرياضية، وقطاع كرة القدم أصبح لديه أفضل الملاعب المؤهلة للعب عليها وتتم المسابقات الرياضية باستمرار داخل القرى.

مراكز الشباب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تعتمد فقط على كرة القدم

وشرح منسق شمال الشرقية بمؤسسة «حياة كريمة» أن مراكز الشباب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تعتمد فقط على كرة القدم، ولكن تعتمد على ألعاب القوى والكاراتيه وكل أنواع الرياضات، ومركز الشباب الذي يتم إنجازه يكون نموذجيا، حيث يركز على الأنشطة الثقافية أيضا مع النشاط الرياضي.