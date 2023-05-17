صحيفة «الرياض»: قمة جدة تأتي في ظروف إيجابية صنعتها الدبلوماسية السعودية

قالت صحيفة الرياض السعودية، إن القمة العربية الـ32 في مدينة جدة تأتي في توقيت استثنائي، وظروف إيجابية، صنعتها الدبلوماسية السعودية الجديدة، الرامية لجَسر الهوّات في المنطقة، وتصفير المشكلات، وخلق روح جديدة في المنطقة، قوامها تعزيز الاستقرار والأمن، وسيادة الدول العربية واستقلال قرارها، للتفرغ لخطط التنمية والتحديث، وتلبية آمال وأحلام شعوبها المنهكة من تواتر الأزمات والحروب.

الدبلوماسية السعودية الجديدة

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان «قمة الانفراجات»، أن السياسة السعودية التي فاجأت العالم بإقدامها على تحولات استراتيجية جريئة، تهدف لإنهاء حالة التوتر الإقليمي، وتوفير أرضية مشتركة للحوار، والنقاش الشفاف حول مصادر الخلاف والتوتر، والعمل على حلها عبر قاعدة تحقيق المصالح المشتركة.

القمة العربية بجدة

وأشارت إلى أن قمة جدة، يمكن وصفها بقمة الانفراجات والحلول النهائية، لكن هذا السعي السعودي لكتابة بداية جديدة للعمل العربي المشترك يتطلب روحاً جديدة من جميع الدول، عمادها تعزيز سيادة الدول، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، والعمل بعد ذلك على تمتين الجبهة الداخلية لكل دولة، فمع دول مضطربة داخلياً سيتعذر خلق جبهة عربية موحدة تتصدى للتحديات العالمية، وتدافع عن مصالحها في عالم متغير ومتسارع التحولات، ولقد وضعت المملكة حجر الأساس لهذا المشروع العربي الطموح، ومن مصلحة العرب الالتحاق به دون تردد.