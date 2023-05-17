خطوات استخراج شهادة تحركات من الجوازات.. تعرف عليها

يبحث الكثيرون عن خطوات استخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات، وكانت منصة الأحوال المدنية والهجرة قد أعلنت عن الخطوات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات، إذ يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين.

خطوات استخراج شهادة التحركات

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات المطلوب اتباعها لاستخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات، إذ يمكنك إتباع عدد من الخطوات المبسطة والتي تنتهي بالحصول على الخدمة.

التوجه إلى مصلحة الجوازات

تكون أولى الخطوات اللازمة لاستخراج شهادة تحركات عن طريق التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، ودفع الرسوم المطلوبة بعد ذلك، ثم يمكنك استلام الشهادة أو إيصال استلام الشهادة.

استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن

أما عن الإجراءات الخاصة بالجهة المقدمة للخدمة، فإنَّ الإدارة العامة للجوازات بمنطقة العباسية تستلم الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها للجهات المختلفة والسفارات، إضافة إلى استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة إذا كان مصريًا، والكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

أما عن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات، فتكون صورة ضوئية من جواز السفر، وكذلك صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وخطاب موجه من الجهات الحكومية: «التموين، والضرائب، والأحوال المدنية، والتجنيد، وهيئة التنظيم والإدارة، والتأمينات الاجتماعية، وكذا السفارات المختلفة».

وبعد ذلك يتمّ الرد على الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات، والنيابات العامة والأمن الوطني والأموال العامة والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

شروط الحصول على شهادة التحركات

أما عن شروط الحصول على شهادة التحركات، فلابد من استيفاء بيانات خاصة بك مثل: الاسم رباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة المدة المطلوب كشف التحركات عنها، واسم المحكمة، ورقم القضية.