خبير أمن معلومات يشرح أفضل طريقة لتأمين حساب «فيس بوك».. (فيديو)

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات إن تأمين حساب «فيس بوك» الشخصي لا يكون عن طريق الباسوورد القوي فقط، شارحا بالفيديو بعض الخطوات التي يجب اتباعها لحماية الحسابات الشخصية.

طريقة التأمين التي يتحدث عنها صعب اختراقها

وشدد خبير أمن المعلومات خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن طريقة التأمين التي يتحدث عنها صعب اختراقها للغاية وقد تصل لدرجة المستحيل، إلا إذا استطاع الهاكر سرقة الهاتف المحمول نفسه.

وشرح خبير أمن المعلومات أنه لكي يتم تفعيل تلك الخطوات يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على إعدادات فيس بوك.

- الدخول إلى مركز المساعدة.

- الدخول على الأمن وكلمة المرور.

- الدخول على المصادقة الثنائية وتثبيت رقم موبايل غير متداول مع المعرف ووضع رقم سري طويل.

- تحميل تطبيق google authentication من المتجر وربطه بالفيس بوك والذي يحمل كود لا نستطيع دخول الفيس بوك بدونه.

وشدد خبير أمن المعلومات على أن هذا البرنامج أقوى حماية لتطبيق فيس بوك.