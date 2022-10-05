خالد سرحان يعلن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»

أعلن الفنان خالد سرحان، بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، الذي جاء تحت عنوان «أولاد حريم كريم»، وذلك مع الفنان مصطفى قمر، ونجله تيام قمر، وعدد من الفنانين.

خالد سرحان يروج للجزء الثاني من حريم كريم

ونشر خالد سرحان صورة لمصطفى قمر رفقة نجله تيام قمر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليها: «انتظروني في أولاد حريم كريم بس المرة دي مش هضرب مصطفى قمر.. ده أنا هضربه هو وابنه».

الجزء الأول من فيلم حريم كريم

وعرض فيلم «حريم كريم» الجزء الأول، عام 2007، ولقي تفاعلا ونجاحا كبيرا من قبل الجمهور، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم، فيحاول الزوج مصالحة زوجته عن طريق ااتصال بزميلاته القدامى خلال الجامعة.

وشارك في بطولة الفيلم مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، إدوارد، خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، ومن تأليف زينيب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.

مشاركة خالد سرحان في دراما رمضان الماضي

وفي سياق آخر، حقق خالد سرحان نجاحا كبيرا في دراما رمضان الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل «فاتن أمل حربي»، الذي تدور أحداثه حول أمل، موظفة بالشهر العقاري، قررت الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى.